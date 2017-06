Suso, esterno offensivo del Milan, parla a Sky Sport, del mercato dei rossoneri e, ovviamente, del suo futuro, con il contratto in scadenza nel 2019: "Mancano pochi giorni di vacanze. Mercato? Stanno facendo una grande squadra, un gran lavoro per competere. Dobbiamo andare piano piano ma pensare al ritorno in Champions League. Donnarumma? Abbiamo parlato una settimana fa, prima della sfida con la Spagna, voglio che rimane, deve fare quello che sente, quello che è meglio per lui. Per me è meglio se rimane".



IL RINNOVO - Due parole, poi, sul rinnovo: "Io per il rinnovo voglio ringraziare i tifosi che mi stanno mandando tanti messaggi. Noi avevamo un accordo da dicembre, stanno dando priorità ad altre cose. Ho tre offerte da club di Champions, ma voglio restare. Nessuno mi ha detto niente, sto aspettando da dicembre. Io avevo un accordo con Fassone, ne avevo parlato con lui e non c'era nessun problema. Quando vogliono parlare io sono qua. "



SU BORINI - "Ho fatto sei mesi o un anno con lui. E' un attaccante che può dare una mano, centravanti o esterno sinistro".



SU MONTELLA - "Si è il migliore che ho avuto in carriera, si vede che lui fa un grande lavoro. In campo siamo migliorati tanto. Mi ha dato tanta fiducia, anche Gasperini è stato importante, ora devo migliorare".