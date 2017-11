Autore del secondo gol del Milan contro il Sassuolo, Suso ha parlato a Premium Sport al termine dell'incontro: "Era molto importante vincere per la situazione che c’era: abbiamo fatto una buona partita, conquistando i tre punti e ora siamo tutti un po’ più tranquilli. Sia per il mister sia per noi era un momento delicato, ora ci riposiamo e poi cominciamo a preparare il match contro il Napoli. Io mi sento bene, con il mister ho un rapporto splendido e mi fa piacere mettermi a disposizione della squadra, al di là dei gol che faccio o non faccio. Kalinic, André Silva e Cutrone devono stare tranquilli, arriveranno anche i loro di gol".