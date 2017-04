Dopo aver svelato la seconda maglia in vista della prossima stagione il noto sito footyheadlines ha svelato anche la nuova prima maglia del Milan in versione 2017/18. Un completo che torna dopo gli esperimenti degli ultimi anni mira a tornare al classico rossonero.



Addio alle strisce di diverse larghezze, addio alle sfumature in stile duomo. Tornano le classiche 9 strisce rosse e nere alternate come la classica che ha contraddistinto il Milan dal 1980 in poi. Spariscono anche le classiche tre strisce oro e argento che tornano in total black, mentre anche il logo, cambiato in passato, è tornato in stile classico.