Al di là delle inevitabili implicazioni emotive e morali che una vittoria in un derby può portare, il passaggio del turno in Coppa Italia da parte del Milan può e deve essere l'occasione per fare delle valutazioni di natura tecnica e comprendere come migliorare una rosa che fino a questo punto della stagione ha faticato ad esprimersi con continuità. Il ritorno al 4-3-3 voluto da Gattuso ha restituito certezze al gruppo e rimesso al centro del progetto giocatori come Kessie e Bonaventura, oltre a creare i presupposti tattici per consentire a un uomo come Biglia di rendere al meglio. Un sistema di gioco che necessita però di alternative numeriche di cui oggi la formazione rossonera non dispone, soprattutto nel ruolo di interno di centrocampo.



SERVE UNA MEZZALA - Tra le poche note negative nel successo sull'Inter c'è indubbiamente la prestazione sottotono di Manuel Locatelli, poco a suo agio nella posizione di mezzala in quanto poco incline a garantire quegli inserimenti e quel lavoro in fase di non possesso apportati al contrario da Kessie. La partenza contemporanea in estate di Pasalic e Kucka ha creato una lacuna mai colmata nella pur faraonica campagna acquisti del ds Mirabelli, ma gennaio incombe e il club rossonero, a dispetto delle dichiarazioni dei suoi dirigenti, potrebbe decidere di cogliere le occasioni che il mercato offrisse. Può tornare d'attualità, per esempio, un vecchio pallino come il centrocampista ivoriano classe '95 dell'Udinese Seko Fofana, recentemente oscurato dall'esplosione del ceco Barak e titolare 10 volte su 18 in questo campionato, con una rete all'attivo.



UN ALTRO KESSIE - Una sorta di alter ego di Kessie, un altro giocatore giovane, di grande dinamismo e capace di regalare equilibrio a un reparto nel quale potrebbe alternarsi proprio con l'ex atalantino e con Bonaventura, garantendo a Gattuso un'opzione in più per far rifiatare di tanto in tanto due giocatori che operano in un ruolo estremamente dispendioso. Dopo i 230 milioni di euro investiti in estate, il Milan non ha un grande budget a disposizione per la prossima finestra di mercato, ma un prestito con diritto/obbligo di riscatto subordinato a un certo numero di presenze del calciatore potrebbe essere la chiave di volta per vincere le resistenze dell'Udinese.