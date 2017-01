Tutto pronto a San Siro per Milan-Torino, valida per gli ottavi di coppa Italia. Ecco le scelte di Montella e Mihajlovic:



MILAN: Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura. All.: Montella.



TORINO: Hart; De Silvestri, Moretti, Rossettini, Barreca; Baselli, Valdifiori, Benassi; Iturbe, Belotti, Ljajic. All.: Mihajlovic.