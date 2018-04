Non solo Belotti, nei pensieri del Milan. Come scrive Tuttosport, i rossoneri stanno ripensando anche ad Alvaro Morata, già cercato la scorsa estate da Fassone e Mirabelli, prima del suo approdo al Chelsea, come attaccante della prossima stagione, visto che l'investimento maggiore sarà fatto proprio in quel reparto. Sullo spagnolo c'è anche la Juve, in pole se dovesse lasciare la Premier.