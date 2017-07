La voglia di spaccare il mondo, la forma fisica per sollevare, a malapena, un sasso da gettare in uno stagno. André Silva si è presentato così, alla sua prima europea col Milan: corsa forsennata abbinata a grande eleganza, ma scarsa incisività. Pochi giorni di lavoro con la squadra, schiacchiato da un calendario internazionale che toglie forze fisiche e mentali e da una spesa, quella rossonera, di 38 milioni di euro, che pesa, come un macigno, nel bagaglio che lo portato questo giovane portoghese in Italia.



PRIMA DA TITOLARE - Vincenzo Montella si è deciso: dopo una settimana intera di lavoro a Milanello, senza viaggi intercontinentali di mezzo e scomode tournée a mettere i bastoni tra le ruote, lancerà André Silva dal primo minuto nel ritorno di Europa League con il Craiova. Il tecnico rossonero lo ha provato oggi nella formazione titolare che scenderà in campo giovedì sera, in un San Siro da tutto esaurito: quasi 60mila persone a sostenere la squadra, quasi 60 mila tifosi che avranno occhi, e attenzioni, solo per lui. Sì, perché c'è curiosità per chi lo scorso anno ha indossato la 10 del Porto segnando 21 reti in stagione; c'è curiosità per chi è stato eletto da Cristiano Ronaldo suo erede nel Portogallo; c'è curiosità per quello che sarà il numero 9 del Milan nella nuova stagione. Nelle prime uscite ha palesato difficoltà, dovute, ovviamente, alla scarsa preparazione fisica; ma giovedì sarà già un test importante per il classe '95. Niente ultimo esame, ci mancherebbe, ma comunque una partita ufficiale nella quale lasciare il segno e far vedere quelle che sono le sue qualità.



IL MERCATO ... - "Quello che sarà il numero 9 del Milan nella nuova stagione". Di fatto, il 9 al momento è sulle sue spalle. E lo sarà, anche se la ricerca della società rossonera per un nuovo centravanti va avanti: per "quello nuovo" ci sarà, comunque, la 7. Aubameyang e Kalinic i nomi più caldi: più difficile il primo, per le alte cifre; in stand-by il secondo, con i rossoneri che stanno cercando di capire che possibilità ci sono, al momento, di acquistare un attaccante top in Europa. Mirabelli e Fassone sono al lavoro, così come Montella, il quale ha deciso far rifiatare Patrick Cutrone, l'uomo dell'estate, per lanciare André Silva. Che forse non avrà ancora la forza per spaccare il mondo, ma quella per far rimbalzare, con classe e precisione, i sassi in uno stagno decisamente sì.



@AngeTaglieri88