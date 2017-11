In estate, Vincenzo Montella ha espressamente richiesto l’acquisto di Nikola Kalinic. Qualcuno sostiene che l'allenatore rossonero abbia addirittura preferito il croato a Pierre-Emerick Aubameyang. In realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport, le cose non stanno così. Montella ha fatto sapere che, se fosse stato impossibile arrivare a un attaccante top, il suo voto sarebbe stato per Kalinic.