Non solo acquisti di grande spessore per la prima squadra, ma anche giovani di prospettiva da inserire gradualmente e valorizzare il lavoro dello staff giovanile. In attesa degli ultimi grandi botti di mercato, gli uomini mercato del Milan sono al lavoro anche sul fronte giovani dove, nelle ultime ore, si sono intensificati i contatti con il Palermo per Simone Lo Faso.



TRATTATIVA IN CORSO - Il Milan è fortemente interessato al trequartista classe '98 che nel corso della passata stagione ha già trovato l'esordio in Serie A. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha già avviato contatti con il padre e agente del giocatore che sa giocare sia da seconda punta, che da trequartista alle spalle della punta e sia, all'occorrenza, da esterno d'attacco.



LA CONCORRENZA DELL'INTER - Su Lo Faso aveva messo gli occhi anche l'Inter e nei giorni scorsi l'agente del ragazzo aveva confermato l'interesse del club nerazzurro. Il Milan ora sta provando il sorpasso e i contatti delle ultime ore hanno portato il club rossonero in vantaggio.