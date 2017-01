Fassone e Mirabelli continuano a lavorare alacremente per regalare un grande colpo di mercato a giugno al nuovo Milan. La proprietà di Sino Europe Sports è convinta che tutto andrà per il meglio con il closing e per la prossima estate ci sarà un grande innesto in attacco dal mercato.



TRE NOMI - Il sogno si chiama Pierre Aubameyang, cresciuto nelle giovanili rossonere e oggi al Borussia Dortmund. Le alternative giocano in Italia e, secondo Tuttosport sono rappresentate da Keita Balde della Lazio e Lorenzo Insigne del Napoli che fatica a trovare un accordo per il rinnovo.