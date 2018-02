Frank Tsadjout, giovane attaccante della Primavera del Milan, nella serata di ieri è stato aggregato, per la prima volta, alla rosa di giocatori di Gennaro Gattuso. Queste le sue parole a MilanTV: "Il riscaldamento a San Siro? E' stata un'emozione grandissima. E' stato un sogno che si avvera per me. Soprattutto perché io ho fatto tutta la trafila in rossonero. Sono qua da quando avevo 6 anni e dopo 12 anni riuscire a calcare lo stadio più bello è stato bellissimo. Convocazione inaspettata? No, in verità no, perché avevo giocato il giorno prima. Poi sabato sera ero a cena con i miei amici e ho ricevuto la chiamata che sarei dovuto essere con la prima squadra il giorno dopo. Ho fatto subito un po' di chiamate ai miei genitori