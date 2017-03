Dal sito acmilan.com tute le date della tournée in Cina della prossima estate.



Catalyst Media Group e Relevent Sports hanno annunciato oggi le squadre e il programma delle gare previste per l'edizione 2017 dell'International Champions Cup in Cina (ICC China). AC Milan, Borussia Dortmund, FC Bayern, Arsenal FC, e FC Internazionale, il prossimo luglio, si affronteranno in quattro gare che si terranno a Guangzhou, Shanghai, Shenzhen e Nanchino. Per il terzo anno consecutivo il torneo pre-campionato più importante del mondo si svolgerà in Cina.



SFIDE TRA CAMPIONI



Per la sua terza edizione l'ICC China ha ufficializzato il calendario 2017, il più affascinante di sempre. Durante la manifestazione i fan cinesi potranno assistere al 219esimo Derby di Milano che si terrà a Nanchino il 24 luglio. I Club di Milano sono consapevoli di avere un enorme bacino di tifosi in Cina, grazie alla loro attenzione di lunga data nei confronti di questo Paese.



PROGRAMMA PARTITE ICC CHINA 2017



AC Milan - Borussia Dortmund

18 luglio 2017

Guangzhou



FC Bayern Munich - AC Milan

22 luglio 2017

Shenzhen



Inter Milan Football Club - AC Milan

24 luglio 2017

Nanjing