In pochi si immaginavano un Milan sconfitto in casa con la Sampdoria. Ci si aspettava una reazione rabbiosa ad un periodo sfortunato sotto tutti i punti di vista. Gli infortuni, la sconfitta contro un avversario alla portata come l'Udinese e la classifica che ora all'ottavo posto, in attesa dei risultati dell'avversario. Invece anche con la Samp arriva una pesante debacle, al termine di una gara che ha visto i rossoneri con il pallino del gioco ma poco pericolosi.



TUTTI I NUMERI DELLA CRISI - Montella nella conferenza stampa della vigilia aveva difeso la sua squadra e il suo operato, facendo leva su una serie di dati che vedono i rossoneri in crescita. Dal possesso palla al numero delle conclusioni in porta. Il problema è questi diventano fini a se stessi, se rapportati ad altri numeri che inchiodano il Milan: 3 sconfitta di fila (4 con la coppa Italia), e soli 5 punti nelle ultime 7. Solo 5 gol nelle ultime 7 sono un segnale evidente dei limiti attuali della squadra.



L'ATTACCO E' UN PROBLEMA - I fischi che hanno accompagnato l'uscita di Bacca certificano il momento no del colombiano e la pazienza che ormai sembra finita dell'ambiente. Nonostante i due squilli contro Cagliari e Juventus, è evidente quando l'ex Siviglia non si trovi a suo agio e abbia perso lo smalto dei tempi migliori. Poco nel vivo del gioco, non ha più quel killer istinct che lo portava a trovare la rete al primo (e unico) tiro in porta. Il suo alter ego Lapadula si fa apprezzare di più per la partecipazione, ma ance lui ha sulla coscienza il gol fallito nel finale che poteva valere il pareggio. Il Milan si interroga su questo periodo molto difficile: nel prossimo giugno è evidente dove si dovrà intervenire sul mercato.