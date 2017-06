Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, è confermato per domani l'incontro tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma per definire il futuro del portiere rossonero. Verosimilmente, quello di domani sarà il vertice decisivo che risolverà in un senso o nell'altro la situazione, col Milan che non appare più disposto a concedere rinvii sulla risposta che il numero uno classe '99 dovrà fornire sulla proposta che, bonus compresi, sfiora i 5 milioni di euro netti a stagione. Allo stesso tempo, non sono previste aperture circa l'ipotesi di inserire una clausola rescissoria in caso di cessione futura, come richiesto da Raiola.



Dopo le parole di apertura di Donnarumma all'ipotesi del rinnovo nell'intervista concessa a GQ e dopo la burrascosa giornata di ieri, col contatto tra Mirabelli col ragazzo che ha fatto infuriare Raiola e costretto Fassone a intervenire per riportare la calma, si va verso il summit della verità. Se il portiere campano (sul quale aleggiano Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United) non dovesse accettare l'offerta del Milan o prendesse ancora tempo, il club di via Aldo Rossi andrebbe alla ricerca di un nuovo portiere.