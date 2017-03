Il canale ufficiale del Milan, Milan Tv, ha fatto il punto sul Closing societario. In particolare il canale tematico rossonero ha fatto il punto sulla terza caparra da 100 milioni di euro che è attesa per questa settimana. SES ha fornito a Fininvest nel corso della scorsa settimana rassicurazioni sul fatto che avrebbe ottemperato al versamento di questa tranche entro la fine di questa settimana.



Soltanto dopo l'arrivo della terza caparra potrà essere firmato un nuovo contratto, che non è ancora ufficiale al momento. Se arriverà questa terza caparra e se si firmerà un nuovo contratto sarà firmata solo in questo momento una nuova data per il closing nel mese di aprile. L'unica certezza è che non si andrà oltre la fine di Aprile.