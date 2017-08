Da ieri sera è nata la diatriba tra il club rossonero e l'emittente satellitare tanto che nel post-partita della sfida vinta per 3-0 in trasferta contro ilil Milan ha scelto di non concedere nessuno dei suoi tesserati ai loro microfoni. Il motivo di questa dura presa di posizione e del successivo silenzio stampa arriva in seguito a delle dichiarazioni rilasciate danel corso del pomeriggio di oggi all'interno della trasmissione "Sky Calcio Show”. Queste le parole della conduttrice televisiva: “Se ci saranno tutte le coperture finanziarie, questa società ha fatto delle cose pazzesche. Il 'se' bisogna mettercelo perché sono stati talmente tanti gli investimenti che aspettiamo, poi, ovviamente, di vedere nero su bianco”.Milan TV - canale tematico ufficiale del club di via Aldo Rossi - ha così riassunto il pensiero della società rossonera. Come sottolinea il canale ufficiale rossonero, "il Milan si avvia a fare la quinta fidejussione con l'acquisto di Nikola Kalinic. Ciò significa che ci sia una. Riguardo alle parole di Ilaria d'Amico a Sky, oggi il club è molto sereno. Ieri sera ha ravvisato nella frase sulle coperture finanziarie un atteggiamento pregiudiziale, che non si basa su elementi chiari. Si rischia di generare una situazione di sospetto non suffragata dai fatti. Questo è stato il motivo del silenzio stampa di ieri, valido unicamente per ieri sera., ha però giudicato che sarebbe stato iniquo estendere il silenzio stampa anche agli altri mezzi di informazione, che su questo tipo di concetto non sono andati. Più in generale - con nessun riferimento specifico a Sky o ad Ilaria d'Amico -. Sta molto seriamente e anche legalmente, senza fare casi specifici, stancando il club”.