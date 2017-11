Allenare il Milan è stato un onore, lavorare con questo gruppo ancor di più. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno, Fassone e Mirabelli per l’opportunità e il mio staff che mi ha supportato in ogni momento. Auguro a Rino di riportare il Milan dove merita. — Vincenzo Montella (@VMontella) 27 novembre 2017

#Montella esonerato, ma questa mattina era pronto per dirigere l'allenamento del #Milan. Le utlime da Milanello con il nostro inviato @86_longo pic.twitter.com/OEhKgSWz8H — calciomercato.com (@cmdotcom) November 27, 2017

#ACMilan comunica l’esonero di @VMontella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale rivolgiamo i più calorosi auguri di buon lavoro — AC Milan (@acmilan) November 27, 2017

Grandi cambiamenti in casa. Il club rossonero nella mattinata di oggi ha comunicato la scelta ufficiale di esonerare. La panchina verrà affidata all'allenatore della Primavera, Gennaro Gattuso.- Secondo quanto riferisce Premium Sport, Rino, Vincenzoe Massimilianoi hanno pranzato insieme presso il ristorante del Centro Sportivo di Milanello dove Gattuso è arrivato alle 12.35 dopo l'incontro di questa mattina con i detenuti del carcere di San Vittore.Tramite il suo profilo Twitter, l'ormai ex-allenatore delha voluto commentare la notizia dell'esonero, ringraziando la società per l'opportunità avuta e augurando il meglio a Gattuso che prenderà il suo posto.Retroscena Montella, era pronto per dirigere l'allenamentoArrivato a Milanello anche Alessandro Lupi che prenderà il posto proprio di Gattuso alla guida della Primavera lasciando il suo attuale incarico di allenatore degli Allievi Nazionali.Incontro in corso a Milanello fra Massimiliano Mirabelli e Vincenzo Montella.- Sarà Alessandroil: l'allenatore, campione d’Italia Under 16 dello scorso anno, stava attualmente guidando gli Under 17 ma verrà promosso al posto di Rino Gattuso. Lupi, che sta ultimando il corso UEFA A a Coverciano e che allenerà con una deroga da parte della federazione, dovrebbe portare con se anche il suo staff.Come riportato dal nostro inviato a Milanello, Daniele Longo,è arrivato in questo momento a Milanello dove incontrerà subito la squadra e avrà anche l'occasione di dare l'ultimo saluto ache è ancora presente all'interno della struttura dove sta sistemando le sue cose prima di lasciare le sue stanze.Questa mattina Gennaro Gattuso era impegnato in unper incontrare i detenuti che compongono una formazione di calcio impegnata nel campionato CSI. Proprio mentre era sul posto ha avuto la conferma del cambio in panchina.L'allenamento di questa mattina a Milanello è stato diretto dal preparatore atleticoUna decisione presa d'impulsoche aveva già fatto traballare la panchina rossonera nella serata di ieri. Oggi la scelta definitiva con Gattuso che prende il posto di Montella lasciando vacante il ruolo di allenatore della formazione Primavera rossonera.Ecco il comunicato ufficiale:AC Milan comunica l’esonero del Signor Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Al Signor Montella vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta con il suo staff per l’impegno, la serietà, la correttezza professionale. La conduzione tecnica della Squadra è affidata al Signor Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale AC Milan rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro. Domani la Conferenza Stampa di presentazione presso la sede di allenamento di AC Milan a Milanello.