. Appesi guanti e scarpini al chiodo, l'ex capitano milanista diventa il club manager. Come si legge nel comunicato: "Nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente al Responsabile dell’Area Tecnica e Direttore Sportivo Massimiliano Mirabelli e farà da interfaccia tra la squadra e la Società". E' stato lanciato anche l'hashtagQuesto il resto del comunicato pubblicato dalla società rossonera: "La storia tra il Milan e Abbiati ha inizio nell'estate del 1998, quando Christian entra a far parte della rosa - allenata allora da Alberto Zaccheroni - come terzo portiere. È proprio quella, clamorosamente, la stagione della svolta: da terzo, Christian, si ritrova titolare, riuscendo a sovvertire le gerarchie iniziali che lo vedevano alle spalle di Sebastiano Rossi e Jens Lehmann. In poco tempo passa da gregario a protagonista: saranno le sue mani a consegnare al Milan lo scudetto numero 16 nell'indimenticabile domenica di Perugia, il 23 maggio 1999.Un segno del destino, che legherà indissolubilmente la vita di Christian ai colori rossoneri. Nonostante una piccola parentesi - a cavallo tra il 2005 e il 2008 - che lo porta a girare tra Genoa, Juventus, Torino e Atlético Madrid. Fa poi il suo rientro in rossonero nel giugno del 2008, tornando a difendere stabilmente la porta del Diavolo. Il 15 maggio 2016 Abbia saluta, lasciando la maglia del Milan dopo 15 stagioni e 378 presenze. Simbolo, bandiera, capitano: ora sei tornato a casa, Christian.!".