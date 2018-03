Ignazio Abate e Davide Calabria sono i due protagonisti del bollettino medico del Milan di questa settimana. Alla vigilia della trasferta londinese di Europa League contro l'Arsenal, il Dott. Melegati ha fatto il punto sui problemi fisici che hanno colpito i due difensori rossoneri: per Abate si parla di una piccola lesione del soleo; per Calabria, invece, si tratta di un risentimento muscolare dell'adduttore. Ecco il dettaglio:



ABATE: "Ha una piccola lesione del soleo del polpaccio sinisitro. Difficile fare previsione sui tempi di recupero, che non saranno comunque lunghi".



CALABRIA: "Ha un risentimento muscolare all'adduttore. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento, resterà precauzionalmente a Milanello per fare dei trattamenti, ma puntiamo a recuperarlo per la gara di domenica in campionato".