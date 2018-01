Un altro addio eccellente in casa Milan, con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la società rossonera ha salutato Vittorio Mentana: "Per tanto tempo è stato l’unico dipendente rossonero che potesse raccontare di esser stato presente allo stadio Bentegodi il giorno della “Fatal Verona”, in quel mese di maggio del 1973. È un grande milanista, che ha saputo al tempo stesso essere un grande professionista, sempre al servizio del Club. Il mantra del Milan, secondo cui è molto più importante il simbolo rossonero sul cuore rispetto al nome che si ha sulle spalle, ha trovato una sintesi ideale in Vittorio Mentana. Prima direttore della comunicazione, poi team manager e quindi responsabile del Centro sportivo rossonero di Milanello, Vittorio lascia oggi il Milan dopo 20 anni intensi e appassionati. È attraverso queste tappe che ha saputo, con discrezione e professionalità, vivere e contribuire a un’epoca indimenticabile del nostro Milan, rendendosi utile e prezioso anche in quest’ultimo anno della sua collaborazione, quello del “closing” dello scorso aprile. Un grazie sincero, Vittorio, da parte di tutto il Milan, sentito e riconoscente, e in bocca al lupo!".