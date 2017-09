Ai microfoni di Milan TV, il dottor Melegati, medico del Milan, ha fornito un accurato bollettino medico sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori rossoneri.



Andrea Conti: "Andrea, come è noto, ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio. Durante l'allenamento, a piede fermo, ha subito una torsione innaturale che ha creato questa lesione al legamento crociato anteriore. L'intervento è stato condotto bene, in tempi brevi, e Andrea è già molto carico. Ha affrontato la prima fase della riabilitazione, quella del riposo in cui il ginocchio smaltisce. Per i prossimi 10/12 giorni, questo sarà l'iter di Andrea. I tempi di recupero sono quelli classici per questi interventi, intorno ai 6 mesi con variazioni individuali a seconda delle reazione dell'atleta".



Luca Antonelli: "Ha avuto un affaticamento muscolare dopo la gara di Europa League. Gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare ma solo un affaticamento, sta recuperano progressivamente. Salterà la Sampdoria ma poi è difficile fare previsioni, l'entità del trauma è modesta e va valutata ogni giorno".



Riccardo Montolivo: "Affaticamento muscolare anche per lui vissuto nell'allenamento di ieri. Lo stiamo valutando ma non ci aspettiamo nessuna lesione importante. Ma sarà comunque esaminato nei prossimi giorni"