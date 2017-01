18.10 AGGIORNAMENTO SU BONAVENTURA - Ecco il secondo comunicato ufficiale sulle condizioni di De Sciglio e Bonaventura: "AC Milan comunica che in seguito agli accertamenti odierni, Giacomo Bonaventura ha riportato una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra e pertanto necessita di intervento chirurgico che sarà effettuato dal Professor Sakari Orava nei prossimi giorni. Sempre nel corso di Udinese - Milan, Mattia De Sciglio ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. I tempi di recupero verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico." Per il terzino comunque le settimane di stop dovrebbero oscillare tra le tre e le quattro, mentre per Bonaventura si parla di uno stop di almeno due mesi.



16.39 IL COMUNICATO UFFICIALE - Ecco il comunicato ufficiale sulle condizioni di De Sciglio e Bonaventura: "AC Milan comunica che nel corso di Udinese - Milan, Mattia De Sciglio ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. I tempi di recupero verranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico. Giacomo Bonaventura invece necessita di ulteriori approfondimenti per un problema in regione adduttoria".



14.35 UN MESE DI STOP PER DE SCIGLIO - Ancora non c'è ufficialità , ma i primi accertamenti hanno confermato il tra uma distorsivo per Mattia De Sciglio con interessamento dei legamenti. Il terzino classe '92 dovrebbe rimanere fuori per almeno 3/4 settimane prima di essere rivalutato.



14.30 BONAVENTURA, PROBLEMA ALL'ADDUTTORE - Secondo quanto riportato da Sky Sport , c'è attesa per l'ecografia a cui si sottoporrà Giacomo Bonaventura . Il problema è alla zona adduttoria ed essendo la zona molto delicata, il problema potrebbe essere molto difficile da gestire prolungandone i tempi di recupero.



12.30 STOP LUNGO PER DE SCIGLIO - Mattia De Sciglio ha già lasciato la clinica La Madonnina ma le sensazioni della vigilia restano confermate. La distorsione alla caviglia causata dall'entrata di De Paul è di quelle importanti con probabile interessamento dei legamenti. Nel pomeriggio è atteso il comunicato ufficiale del Milan.



12.25 NEL POMERIGGIO TOCCA A BONAVENTURA - E' atteso nel primo pomeriggio anche Giacomo Bonaventura alla clinica La Madonnina di Milan. Il centrocampista dovrà sottoporsi ad esami clinici per confermare o smentire l'ipotesi di una lesione muscolare al bicipite femorale.



12.05 DE SCIGLIO IN STAMPELLE - Mattia De Sciglio è arrivato in questi istanti presso la clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi ad esami strumentali dopo l'infortunio alla caviglia subito ieri. Il giocatore è arrivato in stampelle ed è parso molto sofferente.



Ore di grande apprensione per il Milan che oggi sottoporrà a visite mediche acccurate nel corso della giornata non solo Lucas Ocampos, ma anche Jack Bonaventura e Mattia De Sciglio . I due italiani sono usciti infortunati nel corso della sfida persa contro l'Udinese e per entrambi si teme un lungo stop di almeno un mese.