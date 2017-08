Il dottor Melegati, direttore medico del Milan, fa il punto sugli infortunati di casa rossonera, a partire dalle condizioni di Lucas Biglia, Jack Bonaventura e Alessio Romagnoli. Ecco le sue parole a Milan Tv: "A seguito della lesione ai flessori, il recupero di Biglia è molto buono ed è in anticipo con i tempi previsti. La zona è delicata, per cui la cautela è assolutamente d'obbligo. Pensiamo di riaverlo in tempi brevi, ci dà grandi soddisfazioni. Bonaventura ha avuto un'elongazione del quadricipite, non importante, ma per caratteristiche va presa con cautela. L'impegno sarà di due/tre settimane, ma anche qui c'è ottimismo".



MONTOLIVO E ROMAGNOLI - "Montolivo fa parte di quei giocatori che possono andare incontro ad affaticamenti dopo una serie di carichi e di impegni: per lui esami mirati che hanno escluso ogni lesione, solo un affaticamento che stiamo gestendo. Romagnoli non lo consideriamo più tra i 'pazienti' perchè sta bene, si sta allenando ed è in rosa dopo un periodo travagliato. Abbiamo risolto il tutto in maniera conservativa, cercando di evitare l'operazione chirurgica che potrebbe provocare problemi nel lungo. Ora è sulla buona strada".