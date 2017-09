Riccardo Montolivo non è stato convocato per il match di ieri sera contro la SPAL per un problema fisico, oggi il Milan ha fatto chiarezza riguardo alle sue condizioni con un comunicato ufficiale sul proprio sito.



IL COMUNICATO - Ecco il testo del comunicato: "AC Milan comunica che Riccardo Montolivo, come da programma prestabilito, ha effettuato esami clinici che hanno evidenziato una minima lesione di alcune fibre dei flessori della coscia destra. Il giocatore verrà tenuto monitorato per alcuni giorni."



SALTA RIJEKA E SAMP - Il centrocampista non ci sarà sicuramente domenica in campionato con la Sampdoria e potrebbe saltare pure la sfida casalinga di Europa League contro il Rijeka. Il rientro potrebbe dunque avvenire fra dieci giorni, nella sfida alla Roma, o, al più tardi, dopo la sosta per le nazionali.