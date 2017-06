"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal FC Porto le prestazioni sportive di André Silva, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022".





Un grande momento per i tifosi rossoneri alle 16.30, stay tuned!





il Milan lo aveva annunciato con un tweet sul proprio profilo Twitter e lo ha confermato anche sul proprio sito:- Questo il comunicato:Tramite social, come di consueto,"Siamo qui oggi per ufficializzare un nuovo gioiello della nostra rosa. Dopo aver visitato Milanello ed aver superato i test medici, possiamo considerare André Silva come nuovo giocatore del Milan. Io e Mirabelli siamo contenti di aver chiuso velocemente con il Porto. Gli occhi del ragazzo dimostrano il piacere di vestire questa maglia". Dopo l'introduzione di Marco Fassone, ecco le prime parole a Casa Milan di"Sono molto contento di essere qui, in questo grande club. Cercherò di dare il massimo per rispettare la grandezza e la storia di questo club".- "Rossoneri, stay tuned at 4:30pm for a big announcement!", questo il tweet con cui il Milan ha allertato i propri tifosi, per la notizia che poi è arrivata. Per il portoghese, pronta la maglia numero 9.