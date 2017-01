Ilha ufficializzato l'arrivo di Lucasdal. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito rossonero: "AC Milan comunica di aver acquisito dal Genoa CFC a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Ocampos".Dopo la prima parte di stagione al Genoa, dove ha realizzato 3 gol in 14 partite, l'argentino (foto acmilan.com) classe '94 va a rinforzare la squadra rossonera. Dopo le visite, la firma sul contratto, è arrivata l'ufficialità Queste le prime parole dell'esterno rossonero rilasciate a Premium Sport: "Il Milan è un grande club. E 'un sogno per me essere qui. Sono onorato. Non ho ancora parlato molto con il club, è andato tutto molto velocemente. Spero di fare bene qui e spero di bagnare il debutto con gol".