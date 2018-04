Oltre alla data del recupero del derby con l'Inter, mercoledì 4 aprile avrebbe dovuto essere anche il giorno dell'arrivo nelle casse del Milan dei 10 milioni di euro dal presidente Yonghong Li come prima parte dell'aumento di capitale da 37,4 milioni. Invece la scadenza è stata posticipata al prossimo venerdì 13 aprile.



COMUNICATO UFFICIALE - A darne notizia è lo stesso club rossonero attraverso una nota diffusa sul proprio sito web ufficiale con la seguente informativa agli azionisti:



Egregi Azionisti,

Facciamo riferimento all'informativa agli azionisti di Associazione Calcio Milan S.p.A. relativa all'aumento di capitale delegato.



Per mezzo della presente, segnaliamo che – a causa di un eccessivo prolungamento dei tempi di iscrizione dell'Offerta in Opzione da parte del competente Registro delle Imprese – detta Offerta in Opzione risulta iscritta a far data dal 29 marzo 2018.



In conseguenza di quanto precede, si segnala che il termine ultimo per l'esercizio da parte degli azionisti della Società del proprio diritto di opzione per la sottoscrizione delle Azioni Milan risulta posticipato al 13 aprile 2018 (compreso). Pertanto, il Modulo di Adesione potrà essere consegnato da ciascun azionista con le modalità già indicate entro e non oltre il 13 aprile 2018 alle ore 17.



Fermo quanto precede, resta confermato quanto già previsto nell’Informativa agli Azionisti.



Cordiali saluti,



AC Milan S.p.A.