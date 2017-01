Le sfide tra Milan e Torino, in questa stagione, hanno regalato sempre grande spettacolo. Tanti i gol, ben 12 in 3 partite disputate, e gli errori pacchiani in difesa da entrambe le parti. Montella chiude ancora in positivo il bilancio stagionale con il suo amico Mihajlovic, in una serata che gli ha reso spunti interessanti anche per il futuro.



CHE CARATTERE- Se c'è qualcosa che rende orgoglioso Montella e tutto l'ambiente rossonero è il carattere dimostrato anche stasera. Un undici capace di reagire, anche quando viene messo all'angolo e tramortito da un uno-due pesante come quello rifilato da Belotti e Benassi. Un netto cambiamento rispetto al recente passato, nonostante gli interpreti siano quasi interamente gli stessi della scorsa stagione. I rossoneri sanno reagire grazie ad un'organizzazione di gioco sempre più vicina alle idee del suo tecnico. Fraseggio stretto e verticalizzazioni improvvise: questo Milan sa quando e come far male a tutti gli avversari.



PARTENZA A RILENTO- Il Milan, per cercare di mantenere la scia di chi lo precede in classifica, avrebbe bisogno di due cose: una mano dal mercato e un miglior approccio alle partite. I rossoneri, soprattutto nelle ultime uscite, palesano un atteggiamento poco aggressivo in avvio. Montella lo aveva sottolineato nella vigilia e siamo sicuri che sarà un elemento di discussione in questa settimana che porta allo scontro diretto con il Napoli. Per arrivare alla maturazione definitiva, serve una svolta anche in questo senso.