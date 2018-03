Giovanni Galli, ex portiere del Milan, dice la sua a Premium Sport su André Silva, numero 9 rossonero in gol ieri contro il Chievo: "Deve pensare a crescere come calciatore senza voler assomigliare a nessuno. Lui è cresciuto di fianco a Cristiano Ronaldo, che lo ha definito il suo erede, ma questo non vuole dire che è tutto facile. E’ veloce, ha fisico, è tecnico, c’è solo bisogno di aspettarlo un attimo"