Ancelotti, Mazzarri, Paulo Sousa, Blanc, Guidolin, Oddo, Petkovic e Hiddink. Sono questi gli allenatori accostati in questi giorni alla panchina del Milan. Tuttavia, secondo Tuttosport, in caso di clamoroso tracollo di Montella, in pole c'è Ivan Gattuso, attuale tecnico della Primavera rossonera (quindi già in casa) e probabilmente disponibile ad accettare un ruolo da traghettatore fino al termine della stagione.