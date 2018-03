Il Milan è già al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Piace eccome il centrocampista Ki dello Swansea, vecchia conoscenza del direttore sportivo Mirabelli. Un eventuale arrivo a parametro zero potrebbe avere anche una valenza 'commerciale' e di marketing: nella sua storia il Milan non aveva mai avuto in squadra un giocatore sudcoreano.