Il prossimo mercato estivo vedrà, con tutta probabilità, un Milan protagonista. Serviranno rinforzi, tanti, per tornare a competere ai massimi livelli. A delle entrate corrisponderanno delle uscite e nel club rossonero c'è già una formazione pronta.



PORTE SCORREVOLI IN DIFESA E CENTROCAMPO- Una cessione potrebbe far rumore e risponde al nome di Mattia De Sciglio. Contratto in scadenza nel 2018, un futuro tutto da scrivere per il terzino che sta valutando seriamente l'addio. Così come Luca Antonelli, legatissimo al Diavolo ma finito dietro le gerarchie anche a Leonel Vangioni. Tornerà alla base Rodrigo Ely dal prestito all'Alaves ma sarà solo di passaggio: in programma un nuovo prestito, magari in una squadra di serie A italiana. Particolare interesse anche 'per i movimenti che interessano la linea mediana: Andrea Poli vuole giocare di più, il Torino di Sinisa Mihajlovic è una opzione ancora viva. Difficile anche la permanenza di Mario Pasalic, arrivato in prestito secco dal Chelsea. Il croato ha convinto ma non sarà facile trovare un accordo economico con i londinesi di Antonio Conte. Percentuali molto basse anche per Mati Fernandez, pupillo di Vincenzo Montella. Il jolly cileno è stato frenato dagli infortuni e, al momento, non è considerato una priorità per il Milan che verrà. Le ultime otto gare saranno importanti sia per lui che per Bertolacci per sovvertire i giudizi. L'ex Roma ha bisogno di giocare e tornare il giocatore ammirato al Genoa, si cercheranno dei possibili acquirenti.



ATTACCO DA RIFONDARE - Sia Massimliano Mirabelli che lo stesso Adriano Galliani stanno operando su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo. L'idea è quella di provare a trattenere Gerard Deulofeu, Barcellona permettendo. Piace eccome Baldè Keita, considerato il principale obiettivo del management incaricato da Yonghong Lì per rilanciare le ambizioni rossonere. Due nomi segnati in rosso, per un attacco da rifondare. Destino segnato per Keisuke Honda che andrà a giocare nella MLS. Poche le chances per Lucas Ocampos: l'argentino non ha convinto del tutto e il Genoa difficilmente lo riscatterà, su di lui iniziano a muoversi diversi club inglesi. Dulcis in fundo, Carlos Bacca. Il Milan vuole un grande nome come attaccante centrale, gli obiettivi sono importanti. Il colombiano ha sempre rispedito al mittente le offerte, seppur vantaggiose dal punto di vista economico, ma un suo addio in estate non è utopia, anzi.