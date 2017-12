MILAN

Donnarumma 6: E' la sua partita più difficile da professionista, con il suo pubblico che lo becca ad ogni pallone toccato. Risponde con un grande parata su Zuculini nel primo tempo.

Calabria 6,5: Attento e reattivo, chiude la porta in faccia a Kean lanciato a rete. Da terzino si esprime sicuramente meglio rispetto a quando viene schierato a centrocampo.

Bonucci 6: Il minimo sindacale contro un avversario nullo in fase offensiva. Bello il gesto a inizio partita, quando va a consolare Donnarumma finito nel mirino dei tifosi.

Romagnoli 7: Kean non lo impensierisce quasi mai, trova il terzo gol stagionale con un movimento da attaccante e che mette in ghiaccio la partita per i suoi.

Rodriguez 6,5: Lo svizzero è ormai una certezza per i rossoneri, limita Verde e si propone con buona costanza nella metà campo avversaria.

Kessie 6: L'ivoriano ci mette grinta ed impegno, la sua è una prova generosa. Difetta però in lucidità, con un errore sotto porta da matita rossa.

Montolivo 6,5: E' in un ottimo momento di forma, direttore d'orchestra con i tempi giusti. Sbaglia pochissimo e si fa sentire anche in fase di copertura. (Dal 66' Biglia 6: Segnali di ripresa per l'argentino che centra anche la traversa con un destro a giro)

Bonaventura 6,5: Sempre nel vivo del gioco, i suoi continui tagli mandano in tilt la difesa del Verona. Sfiora il gol in due occasioni nella prima frazione. (Dal 57' Antonelli 6: Buon impatto sulla gara, sfiora il gol.)

Suso 7: E' tornata la versione super dello spagnolo: un gol con un arcobaleno dei suoi, un assist perfetto per Cutrone. (Dal 57' Borini 6: Sparacchia alle stelle una buona occasione, poi la solita mezzora di cuore e polmoni)

André Silva 6: Tanto movimento, si vede che ha una voglia matta di incidere. Questa smania lo porta spesso a cercare troppo la soluzione personale. Suo l'assist per Romagnoli.

Cutrone 7: Impressionante per applicazione e cattiveria agonistica. Gattuso lo prova esterno del tridente e il giovane Patrick supera l'esame a pieni voti. Mette a referto il suo ottavo gol stagionale su 21 partite, meriterebbe maggiore spazio anche in campionato.

Gattuso 7: Questa sera, pur contro un avversario parso troppo rinunciatario, si è vista una squadra, la sua squadra. Grande aggressività, attenzione in fase difensiva e ricerca della verticalizzazione. Adesso c'è il derby, una partita che ha un sapore speciale per Rino.

VERONA

Silvestri 5,5: 3 gol sul groppone e poco altro.

Ferrari 5: Sovrastato da Cutrone, non riesce a prendergli le misure.(Dal 66' Felicioli 6: Non paga l'emozione contro la sua ex squadra)

Heurtaux 5: Statico contro i rapidi attaccanti avversari, fa spesso a vuoto nelle uscite.

Souprayen 5: Come il suo compagno di reparto, troppo lento e impacciato.

Fares 5: Sulla sua corsia il Milan fa il bello e il cattivo tempo, passa una serataccia. (Dal 46' Verde 5: Tocca pochissimi palloni, fantasma),

Romulo 5,5: E' tra i più propositivi ma pesa come un macigno la palla gol fallita sul 2-0.

Zuculini 6: Impensierisce Donnarumma nella prima frazione, è l'ultimo a mollare.

Fossati 5: Timido in fase di impostazione, Pecchia lo rimprovera spesso.

Bessa 5,5: Si accende solo a sprazzi, può fare molto di più.

Lee 6: Fa della rapidità il suo pezzo forte, prova ad incidere ma viene spesso murato da Calabria. (dal 55' Valoti 6: Entra in un momento non facile, non sfigura)

Kean 5: Il talento c'è ma sembra ancora troppo acerbo e poco disciplinato tatticamente.

Pecchia 5: Non è riuscito a motivare le sue 'seconde' linee.