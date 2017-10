Il Milan si avvicina al derby contro l'Inter con l'infermeria ancora piena. Vincenzo Montella non recupera gli infortunati di lungo corso Antonelli e Conti, mentre i casi più importanti riguardano il difensore argentino Mateo Musacchio e l'attaccante croato Nikola Kalinic. Per il primo c'è grande ottimismo e già oggi il centrale dovrebbe svolgere l'intera seduta di allenamento in gruppo. L'ottimismo iniziale sta invece sfumando per Nikola Kalinic. L'attaccante croato continua a lavorare a parte e non dovrebbe recuperare in tempo per partire da titolare.