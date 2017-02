Eppur si muove. In attesa che si risolva una volta per tutte la questione legata al possibile passaggio di proprietà da Berlusconi ai cinesi di Sino Europe Sports, il Milan sta già preparando le prime strategie in vista del prossimo mercato estivo.



CHOLITO PRENOTATO? - Come si legge su Tuttosport in edicola oggi, i rossoneri avrebbero un'opzione per Giovanni Simeone. Proprio ieri l'attaccante argentino è stato riscattato a titolo definitivo dal Genoa, che ha versato altri 2,1 milioni di euro nelle casse del River Plate per il restante 35% del suo cartellino. Dopo che la scorsa estate aveva pagato 3 milioni per il 65%, investendo così 5,1 milioni in totale. Simeone junior, già autore di 10 gol in campionato, ora ne vale almeno il triplo. Per lui si era parlato anche di un interesse da parte della Lazio.