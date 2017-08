Il suo braccio destro operativo, ovvero l’executive director David Han Li, è già al seguito della squadra e del resto della dirigenza da qualche giorno, oggi invece è arrivaro in Italia Yonghong Li. Atterrato a Malpensa poco dopo le 11.30, con un aereo partito da New York, per il presidente del Milan è la seconda volta in Italia da quel 12 aprile 2017, a pochi giorni da quel momento storico che è stato il passaggio di consegne con Silvio Berlusconi.



IL PROGRAMMA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Yonghong Li domani sarà a San Siro per assistere alla partita con il Cagliari. L’ultima volta che il manager cinese era stato così vicino al suo Milan riguarda la tournée proprio in Cina di fine luglio, quando mister Li ospitò a Guangzhou la squadra e organizzò la presentazione del progetto Milan China e la nuova partnership con gli enti governativi. Non è prevista la visita a Milanello, anche a causa delle fatiche di un viaggio molto lungo. Uno dei motivi dell'arrivo a Milano di Yonghong Li risiede nel cda rossonero previsto per lunedì a Casa Milan. Si farà il punto sull'aspetto commerciale e sulla chiusura del mercato, con la discussione sull'extrabudget che potrebbe essere destinato all'acquisto di una mezzala.