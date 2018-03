President Li Yonghong visiting Milanello training centre with his family. See the full photo gallery https://t.co/12RlSAcucD

Il presidente a Milanello insieme alla sua famiglia

Era arrivato in Italia per assistere al derby e per manifestare la sua vicinanza alla squadra. Questa mattina Yonghong Li ha fatto visita al centro sportivo di Milanello per seguire l'allenamento di Rino Gattuso e della sua squadra.