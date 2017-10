Clamorosa indiscrezione firmata Repubblica. Non arrivano buone notizie per Yonghong Lì, che entro ottobre 2018 dovrà rimborsare il prestito di 303 milioni al fondo statunitense Elliott. Il proprietario del Milan non otterrà il rifinanziamento dalla banca d’affari Goldman Sachs in quanto non esistono in Cina garanzie sufficienti per il debito di Mister Li.