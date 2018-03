Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il futuro societario del Milan e Carlo Festa, esperto di economia e finanza, sul suo blog per Il Sole 24 Ore fornisce un aggiornamento importante sui 10 milioni di euro che Yonghong Li deve versare nelle casse del club.



NUOVI PRESTITI - Il presidente rossonero avrebbe trovato i soldi necessari alla gestione ordinaria del club, ottenendo nuovi prestiti a Hong Kong. Per il momento, quindi, non ci dovrebbe essere un ingresso in società più pesante da parte di Elliott, che in caso di inadempienze contrattuali avrebbe potuto concedere nuovi finanziamenti.