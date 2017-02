Parlando ai microfoni di MilanTv, il centrale colombiano Cristian Zapata ha parlato della sfida che vedrà il Milan affrontare la Sampdoria: "Momento delicato? Siamo sempre positivi con il sorriso, stiamo lavorando bene, i risultati non sono i migliori ma stiamo lavorando per cambiare questi risultati e speriamo di vincere. Come sto? Sto bene, penso che mi sono preparato bene e questi sono i risultati, oggi sono felice per la prima in campionato. Tornare a San Siro? È bellissimo, dopo tanto tempo che ero infortunato tornare sul campo è la gioia più grande che si possa essere”