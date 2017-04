(Pro e contro Montella, 4 capi di accusa)



Contro) Siamo ormai a Pasqua. Il bilancio del Milan è apparentemente buono, ma la posizione in classifica è più o meno quella delle ultime stagioni, al momento ancora fuori dalla Coppa Italia e (come nelle più recenti gestioni) dall’Europa.



Pro) Apparentemente? È stato sul podio praticamente fino a Natale, quando infine ha riportato a casa un trofeo dopo 4 anni. Brillantemente e meritatamente contro la Juventus. La rosa non è granché migliore rispetto al passato prossimo, ma ha saputo valorizzare al meglio Suso, inventarsi il talentuoso ma misterioso Deulofeu, ha reinventato Paletta, responsabilizzato Romagnoli e il coraggio di dare continuità e fiducia a Locatelli. Togliendo di mezzo Honda. È ancora in corsa per un posto in Europa League a un solo punto dalla celebrata Inter, contro cui all’andata fu raggiunto all’ultimo secondo di recupero. È stato eliminato immeritatamente dalla Coppa Italia in una partita secca a Torino. In assoluto nelle 4 gare stagionaIi contro i bianconeri, si può senz’altro dire che è sempre stato alla pari ed è certamente la squadra che più li ha messi in difficoltà. Il tutto nonostante le difficoltà di Bacca, gli infortuni di Bonaventura, Abate, Suso, un centrocampo quasi mai all’altezza.



C) A proposito di centrocampo mai all’altezza. Così come in altre occasioni, la formazione iniziale di Pescara ha fatto discutere: Sosa in 7 mesi ha giocato decentemente 2 mezze partite, lo stesso dicasi per Mati Fernandez e cosa ci trovi in Pasalic lo deve ancora spiegare. In questa squadra Kucka non può mai stare in panchina e al limite nemmeno Locatelli che è comunque meglio degli altri 3 messi insieme.



P) Montella sta lavorando con due proprietà che insieme non ne fanno una. È una situazione molto difficile da gestire, l’allenatore sa infondere serenità e tranquillità al gruppo che però ora, con l’avvicinarsi delle scadenze di mercato e le nebulose prospettive future, rischia di sfaldarsi. Aveva comunque il dovere di tenere “viva” tutta la rosa per quanto modesta, dando spazio a tutti quando ve ne fosse l’occasione. Se Mati, Sosa e Pasalic non riescono a fare bene contro il Pescara, sono loro ad avere problemi, non Montella.



C) L’acquisto di un altro giocatore limitato come Ocampos non si capisce, così come alcuni cambi in corsa. A Pescara per esempio era lecito attendersi che nel finale Bacca e Lapadula giocassero insieme.

P) Con le miserrime disponibilità per il mercato, Ocampos è stata manna nel momento in cui si è defilato Niang. Vero che qualche cambio lascia perplessi e vero anche fosse ipotizzabile buttare nella mischia Bacca e Lapadula insieme a Pescara, ma è abbastanza evidente come nessuno dei due entusiasmi il tecnico. E francamente in una squadra minimamente più competitiva, sarebbero entrambi in panchina. Non dimentichiamo che contro Sampdoria e Udinese, con un pizzico in più di fortuna, invece di 2 sconfitte sarebbero stati almeno 2 pareggi. Almeno…



C) Il capitolo più dolente è il gioco, questa squadra non ne ha uno definito.



P) Questo semmai dovrebbe essere il capitolo affatto in discussione. Fino a quando il Milan si difendeva e ripartiva, era nelle primissime posizioni. Quando ha provato a osare un po’ di più, ha perso punti e posizioni. Eppure nelle 2 gare contro il Napoli (anche se regalando i primi tempi sia al San Paolo che a San Siro), contro Lazio e Fiorentina, Atalanta e come detto Inter e Juve, cioè tutte le squadre che lo precedono, ha giocato le sue migliori partite dimostrando di avere identità, organizzazione e autostima. Elementi clamorosamente assenti nelle 3 stagioni che l’hanno preceduto. In conclusione, se volessimo tracciare un bilancio nonostante manchino ancora 8 partite, la domanda sorgerebbe spontanea.



C) Quale domanda?



P) È il Milan che deve chiedere garanzie a Montella per il futuro, o Montella deve chiederle al Milan?