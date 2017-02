Zapata capitano in una partita di campionato a San Siro è già di per se' una sintesi estrema della triste situazione milanista. Così come Romagnoli terzino la dice lunga sul valore di Vangioni. Aggiungiamoci un centrocampo forzatamente zeppo di mestieranti, in cui le cose migliori le fa Kucka schierato terzino per emergenza e Bertolacci con i 2 unici tiri in porta (dal lontano) nel primo tempo.



Comunque il Milan certamente non meritava di perdere contro una Sampdoria modestissima, capace di sfruttare al meglio le uniche 2 occasioni in 90' create da un lancio all'indietro di Deulofeu e da un passaggio agli avversari di capitan Zapata. Oltre all'errore finale di Paletta che stende l'inesistente Quagliarella.



I raddoppi su Suso dovrebbero essere un vantaggio per gli inserimenti dei compagni, ma l'impresentabile Sosa, Bertolacci e Pasalic non si muovono senza palla, non aggrediscono gli spazi, non sfruttano i momenti morti. Vero che Bacca fa da tappo, e niente altro, ma certo nessuno di loro ci mette gamba né cuore.



Quattro sconfitte consecutive Coppa Italia compresa, l'Europa lontana, assenze pesanti: la stagione sarebbe finita se Montella non avesse invece la possibilità di inventarsi ancora qualcosa per recuperare in classifica. Come le due punte, come un modulo più votato al contropiede perché purtroppo la verità è che quando c'è da fare la partita, questa squadra non è in grado di farla se non sfruttando al Massimo le proprie (poche) doti e le lacune altrui.



La buona notizia della domenica è che Caceres ha detto no. Come biasimarlo? 125.000 euro al mese per quattro mesi sono inaccettabili, anche per un pensionato claudicante come lui. "La vita è altrove", scriveva Kundera. Che di nome faceva Milan.