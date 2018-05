Tutti a Roma. Chi sulle tribune dell’Olimpico, chi davanti alla televisione. Tutti i tifosi del Milan saranno insieme ai Ragazzi, impegnati in una sfida difficile, complicata, ma tanto affascinante. Come quella contro l’Inter, a fine dicembre, come quella emozionante che li ha visti vincere ai rigori, sempre all’Olimpico. Maggio, il mese degli Scudetti, ma soprattutto il mese delle Coppe potrebbe tingersi ancora con i colori più amati, grazie alla conquista della Coppa Italia. Il Milan arriva bene. Le ultime due vittorie hanno rinfrancato il morale, la consapevolezza, la fiducia nei propri mezzi. A Bologna, i Gattusiani hanno riassaporato la gioia di essere finalmente pericolosi nell’area avversaria. Invece, sabato contro il Verona, è tornata fluida e spettacolare anche la manovra, grazie alla eccellente prestazione degli uomini di maggior classe, Calhanoglu, Suso e Bonaventura. Questi ultimi conoscono bene come battere la difesa juventina, protagonisti assoluti della rete di Doha, che portò in parità il Milan. Bonucci, pur con qualche sbavatura negli appoggi, errori vietati mercoledì sera, ha trascinato i compagni, ribadendo ancora una volta l’importanza di un acquisto fondamentale per i futuri successi rossoneri. Sul piano pratico e meno emozionale, battere la Juventus, oltre che per festeggiare il trofeo numero trenta in trenta anni, significherebbe approdare direttamente in Europa League, lasciando il complicato settimo posto a Atalanta e Fiorentina. In caso contrario, il Milan sarebbe atteso da due impegni tremendi, contro le due rivali, nella partita numero 56 e 57 della sua lunghissima stagione, iniziata dieci mesi fa.



Di campionato però ora è meglio non parlarne, per evitare distrazioni. Bello vivere intensamente questi momenti di vigilia, con i tifosi del Milan di tutta Italia che si danno appuntamento nella Curva Nord dell’Olimpico. Le telefonate si infittiscono. “Quando arrivi?“ “Che cosa prendi? Aereo, treno, auto?“ “Ci vediamo al ristorante a mezzogiorno! Poi andiamo subito allo stadio!” Lì, sotto Monte Mario, si respirerà l’aria più salubre, quella delle ore che precedono una finale. Insomma un altro.. sabato del Villaggio di Leopardiana memoria. Aria di palpitante attesa che i tifosi milanisti hanno assaporato in tante occasioni. Allora, ancora una volta, come sempre nella nostra vita di innamorati di Milan, nasce forte dal cuore un grande, grande “Grazie Ragazzi!”. Dopo la partita, ha spesso un significato consolatorio. Prima, invece, è uno spontaneo omaggio alla squadra che ci tiene compagnia da sempre, che ci ha condotto per mano in questi meravigliosi anni, che ci sta regalando altri momenti ricchi di emozioni rossonere!