Milano si prepara al secondo derby cinese della sua storia, in scena domenica sera alle ore 20.45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza: il clima da stracittadina è tangibile nelle vie del capoluogo milanese, soprattutto in Via Paolo Sarpi, a Chinatown.



RAPPORTI NON IDILLIACI TRA LE SOCIETA' - Nella via sono state esposte bandiere (foto Repubblica.it) di Inter e Milan, in attesa di un derby molto sentito, anche per i rapporti non idilliaci tra le due proprietà: Zhang e Yonghong Li infatti non hanno mai mostrato di apprezzarsi particolarmente, evitando addirittura di salutarsi in occasioni pubbliche. Ma la comunità cinese di Milano sembra andare d'amore e d'accordo... almeno fino a domenica sera!