Il giocatore dell'ha postato su Instagram una foto con la quale ringrazia la, sua ex squadra, dopo il trasferimento in Grecia: "Ho vissuto un grande anno a Firenze. Ho giocato per una società che ha una grande storia e una grande passione. Ringrazio tutti i tifosi che hanno supportato me e la mia ex squadra, entrambe gli allenatori, lo staff e i dirigenti. Auguro il meglio alla Fiorentina e i tifosi. Non dimenticherò mai le vittorie contro Roma, Juventus, Inter e Napoli. Grazie per tutto, in bocca al lupo Viola".