Arkadiusz Milik al Chievo Verona a gennaio? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Milik in prestito per Campedelli rappresenterebbe un affare collettivo, consentirebbe a Maran di avere un attaccante di spessore internazionale; permetterebbe al polacco di ritrovarsi in una squadra collaudata e con spazi dinnanzi a sé più accessibili rispetti a quelli che lascerebbe Mertens. Perché concederebbe all’attaccante reduce da un periodo di inattività, di guardare con fiducia al Mondiale. E Milik ci andrebbe (se Sarri non dovesse fermarlo....)".