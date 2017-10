Il professor Pierpaolo Mariani ha parlato della situazione di Arek Milik ai microfoni di Radio Crc: “I calciatori raccontano che dopo l’operazione al crociato si sentono più forti di prima. Milik non lo vedo da un pò, ma lo sconforto è normale visto l’intervallo breve tra un infortunio e l’altro. Il recupero del secondo trauma, rispetto al primo, a dispetto di quanto si pensi è più veloce perché il calciatore ha meno paura, conosce già quello che gli aspetta e recupera molto più velocemente e accade ad ogni paziente: calciatore, studente, a tutti. Mi auguro che Milik torni presto, lo scorso infortunio stette fuori 4 mesi, ma poi quando finisce il discorso medico, inizia quello atletico. L’ok per l’attività agonistica viene data sulla base di valutazioni oggettive: sottoponiamo i calciatori ad una serie di test e quando il semaforo è verde, si da l’ok. Non so dire quando faremo questi test a Milik, dipenderà da una serie di fattori. Rivedo i pazienti generalmente dopo un mese dall'intervento, quindi Milik dovrei incontrarlo a fine ottobre".