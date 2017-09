Il Mattino racconta la degenza di Arek Milik a Villa Stuart. Oggi l'attaccante del Napoli dovrebbe lasciare la struttura capitolina: "La forza di superare anche questo infortunio non gli manca. «Ma non devo avere fretta, andrò avanti un passo alla volta». Milik ha passeggiato per il secondo piano di Villa Stuart sia in mattinata che nel pomeriggio, sotto gli occhi quasi commossi della fidanzata Jessica. Neppure 24 ore sono trascorse dall’intervento al crociato del ginocchio destro che Arek già cammina. Lentamente, senza forzare ma il primo segnale che lo staff del professore Mariani si attendeva è arrivato. Nelle esercitazioni del pomeriggio ha preso coraggio e ha lasciato la stampella passeggiando persino senza sostegni".