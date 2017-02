Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato alla stampa olandese della stagione degli azzurri: ''Il Napoli ha abbastanza qualità per continuare a giocare a grandissimo livello anche in Champions League. Questa è la differenza tra il Napoli e l’Ajax: l’anno scorso c’erano tanti giovani, ma mancavano questi calciatori esperti che ti permettono di avere una continuità di risultati. Dolberg? Ha grandi qualità e un bel tiro col destro, l’Ajax, vendendolo, potrà ricavare una bella cifra, proprio come ha fatto con me''.