Una risposta quasi piccata, ad un tifoso della Juventus. Non c'è giorno che il mercato non accosti un gioiello biancoceleste ad altre squadre, italiane o estere. In particolare, il centrocampista serbo Milinkovic Savic è il sogno della Juventus, da almeno due sessioni di mercato. Come riporta ‘Radiosei’, il serbo in questo momento avrebbe altre priorità. Milinkovic, incalzato da un tifoso bianconero circa un imminente trasferimento a Torino ("Vieni alla Juventus, così vinci la Champions") avrebbe risposto prontamente: “Non diventerò bianconero. Diventa tu della Lazio e capirai come ci si sente a vincere la Champions League ogni giorno”, mandando in visibilio i tifosi della Lazio presenti.